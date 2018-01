Servidor - 24/09/2012 - Link - Estadão

O App Date SP chega à nona edição nesta terça-feira com uma novidade. Desta vez o Link faz o apoio editorial do encontro, que é realizado mensalmente em São Paulo desde o início do ano na última terça-feira de cada mês. Nesta edição, o editor-assistente Filipe Serrano, que assina a coluna quinzenal sobre startups, vai estar no encontro para falar sobre o cenário de empreendedorismo no país e conversar com os participantes.

A nona edição do App Date SP também ocorre em um espaço novo. Desta vez, o encontro será sediado na Academia Wayra. As inscrições (gratuitas) já estão encerradas, mas é possível entrar na lista de espera.

Serviço: The App Date SP. 25 de setembro (terça-feira), das 19h às 22h. Academia Wayra (Av. das Nações Unidas, 12.399, 14º andar, na região da Av. Berrini). Informações http://saopaulo.theappdate.com

DEMANDA

Em 24h, iPhone 5 vende 2 milhões

O número contabiliza só as encomendas feitas pela internet durante o primeiro dia de vendas. O desempenho superou o do iPhone 4S, que em 2011 chegou a um milhão de unidades comercializadas nas primeiras 24 horas. Lojas Apple dos EUA e de outros oito países começaram a vender o iPhone 5 na sexta-feira.

SEM MÚSICA

Google fecha serviço na China

O Google anunciou que vai encerrar seu serviço de download de música na China em outubro. A ferramenta Google Music Search foi criada em 2009. No entanto, desde 2010, a empresa passou a adotar a postura de evitar o cumprimento de ordens para censurar buscas no maior mercado de internet do mundo.

RECORDE

‘Gagnam Style’ é o vídeo mais curtido

O sul-coreano Psy conseguiu mais um feito. Seu clipe entrou para o livro de recordes Guinness como o vídeo que recebeu o maior número de ‘likes’ da história do site. São mais de 2,1 milhões. O cantor deixou artistas como LMFAO, Justin Bieber e Adele para trás. O clipe também figura na lista dos 30 mais exibidos de todos os tempos, com 270 milhões de visualizações.

