Servidor 06/09/2010 - Link - Estadão

Gmail lança caixa de e-mails prioritários

O Google lançou um sistema que cria uma caixa de entrada apenas para mensagens mais importantes. A classificação leva em conta o e-mail das pessoas com quem o usuário mais se relaciona e pode ser feita manualmente. Para testar, clique no aviso no alto à direita na tela.

Mineiros do Chile receberão games

Para evitar a depressão e ajudar a passar o tempo, o governo chileno vai enviar aos 33 mineiros presos há um mês em uma mina no norte do país videogames, DVDs e tocadores de música em MP3. Xampu e meias que previnem infecções também estão na lista de envio.

MySpace se integra ao Facebook

A nova ferramenta lançada pelo MySpace permite que todas as atualizações feitas na rede social sejam automaticamente compartilhadas também no Facebook. A sincronização é uma forma de ampliar o alcance das bandas que usam a rede como meio de divulgação.

Campus Party lança ciclo de debates

A Campus Party, maior evento de tecnologia do Brasil, inicia sua programação 2011 com eventos chamados Campus Debate, que começam em São Paulo, dia 9. Na mesma data,a Campus Party 2011 será oficialmente lançada em livecast por seu criador, Paco Ragageles.

Pirate Bay – O filme

Está em produção o documentário que vai contar a história do site acusado de violar direitos autorais