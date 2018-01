Servidor 15/11/2010 - Link - Estadão

A Confederação Nacional de Municípios lançou na terça-feira, 9, nova versão do CidadeCompras, uma ferramenta de pregão online que promete tornar o processo de compras dos municípios mais ágil. O CidadeCompras torna mais simples o procedimento de buscar por um serviço mais barato. “Hoje, mais do que nunca, a tecnologia é essencial para uma boa gestão”, afirma Paulo Ziulkoski, presidente da CNM. “Nós queremos estimular os municípios a adotarem esse modo de compra”, diz Ziukoski.

O pregão, que pode ser presencial ou acontecer de forma online, com softwares criados para isso. serve para que a prefeitura de uma cidade economize ao comprar produtos e serviços.

Ele funciona como um leilão às avessas: as empresas oferecem cada vez menos pelo serviço. A CNM diz que 59% das prefeituras já aderiram a essa modalidade de processo licitatório.

Os municípios que adotaram a ferramenta já economizaram até 60% no preço dos produtos.

Indústria pornô entra na briga. A AdultCopyrightCompany, que defende o copyright no segmento adulto, denunciou 9,7 mil usuários de BitTorrent por fazerem downloads ilegais de conteúdo pornográfico. A denúncia em massa foi feita em nome da West Coast Productions. A ação foi classificada como a mais agressiva dos últimos tempos contra o P2P.

Opinião: P2P é melhor para países emergentes

Ashwin Navin, um dos fundadores do BitTorrent, acredita que o compartilhamento de arquivos via internet, especialmente o tipo P2P, funciona muito melhor em países de economia em desenvolvimento, a exemplo de Índia, China e Brasil. Em países como os Estados Unidos, a tendência é oposta, pois empresas estão oferecendo mais conteúdo e os tornando cada vez mais disponíveis.

“Em países onde o custo para infraestrutura é alto, o compartilhamento se faz necessário. Do contrário, o conteúdo sai mais caro para o consumidor.”

Amazon tira do ar livro para pedófilos

Depois de protestos de usuários e ameaças de boicote à sua loja virtual, a Amazon retirou de seu catálogo um polêmico livro que argumenta que os pedófilos são mal compreendidos e dá conselhos para que eles se comportem no âmbito da lei. O guia digital foi colocado no ar pelo sistema de autopublicação do site. As diretrizes da Amazon proíbem a venda de “material considerado ofensivo”, mas não detalha esse tipo de conteúdo.

Street View: Google perde ação e vai tirar foto do ar

A justiça de Minas Gerais atendeu o pedido de Hevaldo Dias Duarte e determinou que o Google retire de seu serviço de mapas a imagem em que o engenheiro mecânico aparece vomitando. Em caso de descumprimento, a empresa terá que pagar multa diária de R$ 5 mil. Na ação, também foi requerida uma indenização de R$ 500 mil por danos morais, pois Duarte alegou que foi ridicularizado por colegas e clientes.

Roaming: lei restringe cobrança do serviço

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara dos Deputados aprovou Projeto de Lei que proíbe a cobrança de taxa adicional em chamada feitas quando o usuário está fora de sua área original de cobertura, em roaming, e o serviço for executado pela própria operadora ou por empresa do mesmo grupo. O serviço pode ser cobrado do cliente quando for executado por outra empresa.

Youtube: São 2 mil horas em vídeo por minuto

A cada minuto, o YouTube recebe 35 horas de vídeos, um crescimento de 46% em relação a março. Isso significa 50.400 novas horas em gravações por dia e o equivalente a 176 mil longas-metragens por semana. O ritmo de uploads chegou a 2.100 horas por minuto. As razões? Ampliação do tempo máximo de cada vídeo para 15 minutos, aumento do tamanho limite dos arquivos para 2 gigabytes e facilidade para postar via celular.

Conflito em campo virtual

