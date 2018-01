Servidor 25/10/2010 - Link - Estadão

Os protestos de estudantes e sindicatos franceses contra a reforma no sistema previdenciário desta semana ganharam imagens panorâmicas no site 360 Cities.

Fifa topa tecnologia no tira-teima

A Fifa anunciou na última semana que a partir de agora autoriza o uso da tecnologia no futebol, mas apenas para solucionar lances duvidosos na linha do gol e determinar se a bola entrou ou não. O conselho internacional da Federação detalhou que o sistema empregado deve ser 100% confiável e que a confirmação da decisão final deve ser ratificada em no máximo um segundo e comunicada exclusivamente aos árbitros do confronto. No final de novembro termina o prazo para as empresas do ramo apresentarem seus projetos tecnológicos à entidade.

Brasil proíbe GTA no mundo

A justiça paulista ordenou que a nova expansão de GTA 4, Episodes from Liberty City, seja recolhida das prateleiras do mundo inteiro por violação de direitos autorais. Uma das músicas na trilha sonora do game é um funk brasileiro, cujo uso o autor afirma não ter autorizado.

A difícil semana de Zuckerberg

Mais uma vez, o Facebook foi acusado de violação de privacidade. O Wall Street Journal publicou que usuários estariam inadvertidamente fornecendo acesso a seus nomes e, em alguns casos, a nomes de seus amigos a companhias de publicidade e acompanhamento de tráfego de dados, isso tudo através de aplicativos populares. O Facebook admitiu o erro e afirmou que vai buscar soluções, mas disse que as declarações são exageradas. Ao mesmo tempo, Zuckerberg disse não ter gostado da maneira como foi retratado em A Rede Social, exceto pelo figurino, idêntico, disse.

Acervo da Universal para clientes GVT

A GVT, empresa de telefonia e banda larga, fechou parceria com a Universal Music e lançou nesta terça, 19, um site com todas as músicas e clipes do acervo da gravadora. O serviço é restrito a clientes da GVT.

Microsoft lança Office online

A Microsoft lançou uma versão online do pacote Office. O novo serviço, chamado Office 365, está disponível para testes desde a última terça e começará a ser vendido no ano que vem no modelo de assinaturas.

O anonimato sob ameaça

O YouTube tem duas semanas para revelar a identidade de um usuário que fez comentários ofendendo uma ex-modelo dos EUA. A decisão pode abrir precedente para a punição de outros crimes anônimos na web.

Ray Ozzie deixa a Microsoft

O executivo Ray Ozzie, que assumiu o lugar de Bill Gates na Microsoft, vai se aposentar. Steve Ballmer anunciou que Ozzie, que geriu a transição da Microsoft para a computação em nuvem, não será substituído.

Israel e Google anunciaram um projeto para disponibilizar online os antigos Manuscritos do Mar Morto, permitindo o acesso de acadêmicos e do público em geral.

FOTO: Baz Ratner/REUTERS

Números

240 MILHÕES de cópias do Windows 7 foram vendidas durante seu primeiro ano, de acordo com a Microsoft

200 MIL SMS são enviados por segundo no mundo todo

2 BILHÕES de pessoas estarão online até o fim desse ano. É quase um terço da população

