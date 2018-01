Servidor: Cuba; Banda H; Facebook... - Link - Estadão

Um slide de Power Point para apresentação interna foi vazado na última semana, revelando o destino de alguns dos mais tradicionais serviços do Yahoo.

A informação partiu de Eric Marcoullier, criador do MyBlogLogs – um dos serviços que o Yahoo comprou, deixou de lado e agora planeja desativar. O empresário postou no Twitter uma foto que revelava a lista dos produtos afetados e seu destino.

Os serviços foram divididos em três colunas: “crepúsculo”, “integrar” e “destacar”. Somem do portal algumas marcas de importância história na web, como o Altavista. Yahoo Buzz, Alltheweb e MyBlogLogs também se despedem, e o Delicious, que armazena seus links favoritos na nuvem, pode ter sobrevida caso desperte o interesse de outras empresas. Ganham destaque a partir de 2011 serviços como calendário, tradutor e bloco de notas online, além de fóruns de mensagens e widgets.

As mudanças já foram confirmadas em nota pelo Yahoo, que mostrou insatisfação com o vazamento. A empresa já demitiu 4% de seus funcionários nos últimos meses.

-

Cuba coloca no ar versão da Wikipedia

Com artigos que classificam os Estados Unidos como “o império de nossa época” e exaltam as qualidades dos irmãos Castro, a EcuRed, enciclopédia online inspirada no modelo da Wikipedia, foi lançada pelo governo cubano. Ela já conta com mais de 19,8 mil verbetes, biografias e trabalhos acadêmicos.

-

Internet empata com TV nos EUA

Os norte-americanos já passam a mesma quantidade de tempo usando internet e assistindo televisão – 13 horas –, segundo pesquisa da Forrester. Nos últimos cinco anos, o tempo gasto com a televisão permaneceu o mesmo. No mesmo período, as horas dedicadas à internet cresceram 121%.

-

Nextel compra licença para 3G

A Nextel arrematou 11 dos 13 lotes iniciais de licenças para a banda H, última faixa de frequência para o uso da tecnologia 3G. No total, a operadora controlada pela americana NII Holdings ofertou cerca de R$ 1,2 bilhão no leilão da Anatel e, agora, tem potencial para dobrar seu crescimento no Brasil.

-

Mark Zuckerberg, fundador e CEO do Facebook, é eleito a personalidade do ano pela revista Time.

-

O controle de reconhecimento de gestos chega ao Brasil por R$ 799, quatro vezes mais que nos EUA.

-

Google cria aplicativo experimental que permite a visualização tridimensional da anatomia humana.

-

Menos na China e Rússia. É o que percebemos no mapa ao lado, que retrata em fios de luz a verdadeira dimensão das amizades no Facebook. As linhas representam as relações virtuais, suas origens e destinos.

-

Errata

Na semana passada, o Link publicou que a apresentadora da TV Globo Xuxa Meneghel venceu processo contra o Google por conta de resultados de busca que a caracterizariam como pedófila. No entanto, a decisão, preliminar e provisória, foi suspensa no dia 24 de novembro por um desembargador do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, considerando “absurda a premissa em que foi baseada a primeira decisão”, segundo a assessoria do Google.

—-

Leia mais:

• Link no Papel – 20/12/2010