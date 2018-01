Servidor: E3; falha no iPad e publicidade no Twitter - Link - Estadão

E3 deve ter Projeto Natal

Começa amanhã a maior feira de games do mundo. A E3, Eletronic Entertainment Expo, acontecerá entre os dias 15 e 17 no Centro de Convenções de Los Angeles, nos EUA.

Organizado pela Entertainment Software Association, o evento costuma abrigar os grandes lançamentos para segundo semestre do setor. Já há 245 expositores confirmados nos estandes que devem receber a visita de empresários, analistas e jornalistas de mais de 80 países.

Com o mercado de smartphones e tablets em crescimento, há grande expectativa em torno de jogos online e para dispositivos móveis. O lançamento de novas edições de jogos de console já consagrados como Guitar Hero e Call of Duty também é muito aguardado.

Uma das grandes apostas deste ano são os jogos em 3D. Sony, Nintendo e Warner estão entre as empresas que devem apresentar títulos que usam a tecnologia. Lançamentos recentes de notebooks e televisões com 3D e o sucesso de filmes como Avatar e Alice têm incentivado produtores a adicionar a tecnologia a seus lançamentos.

O anúncio mais aguardado, no entanto, nada tem a ver com 3D. Espera-se que a Microsoft finalmente apresente a versão definitiva do Projeto Natal que irá para as lojas – ainda neste ano, segundo especulações

– e anuncie títulos para seu novo controle.

Docs para quem não é do Google

O Google Docs ganhou uma versão demo que pode ser usada por quem não tem conta Google. Diferente da versão original, os arquivos do modo demo só duram 24 horas e não podem ser gravados no computador, apenas impressos.

Facebook e Yahoo integrados

A partir de agora, as atualizações do Facebook poderão ser recebidas nas páginas iniciais ou no e-mail dos usuários Yahoo. Ativando um aplicativo, as fotos colocadas no Flickr

poderão ser compartilhadas na rede social automaticamente.

Publicidade até nos trending topics

Segundo o blog All Things Digital, o Twitter planeja vender, além de tweets patrocinados, espaço publicitário entre seus trending topics. Especula-se que os Promoted Trends estão em testes e custarão dezenas de milhares de dólares por dia.

Converse via scrap no Orkut

Duas novidades na rede social mais usada no Brasil: os recados podem ser comentados, criando uma conversa entre os usuários, e todo scrap pode ser configurado como público ou privado individualmente na própria janela de texto.

Falha expõe donos de iPad

Uma falha de segurança expôs informações pessoais dos usuários do iPad. Segundo a operadora AT&T, detentora exclusiva dos direitos sobre iPad e o iPhone nos Estados Unidos, apenas endereços de e-mail ficaram expostos e o problema foi corrigido em menos de dois dias. A companhia se desculpou e anunciou que entrará em contato com os consumidores que ficaram expostos à brecha de segurança.

A invasão ocorreu quando um grupo que se autodenomina Goatse Security acessou ilegalmente os dados dos assinantes do iPad da AT&T e obteve uma lista de e-mails que incluía celebridades, empresários e políticos,

Na quarta-feira, 9, o site Gawker, primeiro a noticiar a falha, foi informado por um grupo de hackers sobre o defeito e divulgou que mais de 100 mil contas de e-mail de usuários de iPads ainda podem estar comprometidas.

O FBI abriu, na quinta-feira, 10, uma investigação sobre a falha de segurança. A Apple não comentou o assunto.