Servidor: Google; TAM; Amazon; Playstation phone e Kindle - Link - Estadão

A semana foi agitada para o Google. Depois de o diretor para a América Latina, Alexandre Hohagen, afirmar na terça, 26, que estava confiante na expansão da empresa na região, o Google fez anúncios importantes para o Brasil na quinta e na sexta.

O primeiro deles é relacionado à mobilidade. Os celulares no Brasil agora são compatíveis com dois dos principais recursos lançados pelo Google nos Estados Unidos: a busca por voz e a navegação GPS no Google Maps. A busca por voz, disponível para Android e iPhone, identifica o que o usuário fala, e pesquisa os termos no Google, evitando a digitação no teclado pequeno dos aparelhos. Já a navegação do Google Maps transforma o celular em um GPS automotivo conectado à internet. Ela funciona apenas no Android 2.1 em diante.

O anúncio da sexta, 29, foi sobre o Orkut. A empresa afirmou que a plataforma Jambool, que facilita a venda de produtos digitais dentro dos aplicativos, já está disponível para desenvolvedores brasileiros. É uma tentativa de criar uma economia digital dentro do Orkut, como o Facebook tem feito.

ZIP

- Pesquisa da Compete aponta que o público do Bing equivale à metade dos usuários do Google.

- O Google representa 6% do tráfego da internet, mostram dados de estudo da Arbor Networks.

- Limewire é fechado por decisão de um juiz de NY.

- Agora é possível acessar a internet do Monte Everest, ponto mais alto do mundo, por uma conexão 3G da operadora Ncell. Antenas foram colocadas no pé da montanha para possibilitar o serviço.

- Os vídeos do perfil de Lady Gaga no YouTube somaram 1 bilhão de visualizações – marca inédita.

- Amazon informa: versões digitais de best sellers vendem o dobro do que as equivalentes impressas.

- TAM permitirá o uso de celulares em seus voos.

- O Flickr lançou o “Encontre seus amigos”, uma ferramenta para encontrar pessoas conhecidas dentro do site. Para isso, a página faz um rastreamento em Facebook, Hotmail, Gmail e Yahoo Mail.

SMARTPHONE

PlayStation e celular juntos

O site norte-americano Engadget publicou fotos do que pode ser o aparelho que irá pôr abaixo de vez os muros entre celular e videogame. Trata-se, segundo o blog, do PlayStation Phone, um celular desenvolvido pela Sony que rodará com sistema Android e terá games próprios. O Engadet diz até dados técnicos: processador 1GHz Qualcomm MSM8655, 512MB de memória RAM, tela de 3,7 a 4,1 polegadas e cartão microSD para expansão da memória.

NOOK

Rival do Kindle ganha tela colorida

Tentando rivalizar com a Amazon e seu Kindle, a Barnes & Noble apresentou nesta semana o Nookcolor, a mais nova versão de seu e-reader. O aparelho rodará em um sistema Android, contará com tela de toque colorida e acesso a redes Wi-Fi. A primeira versão do produto foi lançada há um ano e teve problemas de produção e atraso em entregas. O Nookcolor está em pré-venda online desde o dia 27, por US$ 249 – chega às lojas no dia 19 de novembro.

FOURSQUARE

Check-in direto do espaço

O comandante da Estação Espacial Internacional (ISS), Doug Wheelock, foi a primeira pessoa a fazer check-in no espaço pelo Foursquare. “Wheels”, como ele é conhecido, fez check-in na ISS no dia 22 de outubro. O astronauta retorna à Terra em novembro e a ação é fruto de uma parceria entre Foursquare e a Nasa para estimular o interesse pela agência espacial.

RANKING

Farmville é mais valioso que Fifa

A Zynga, produtora de Farmville e Mafia Wars, os games para rede social mais populares do mundo, já possui um valor de mercado (US$ 5,51 bilhões) maior do que a Eletronic Arts (US$ 5,22 bilhões), dona de títulos como The Sims, Fifa, Need for Speed e Medal of Honor. Em primeiro lugar está a chinesa Tencent, que vende jogos online e para celular e vale US$ 43 bilhões.