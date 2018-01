Servidor: iPhone 4; Facebook e banda larga móvel - Link - Estadão

iPhone 4 causa alta recorde em ações

Clientes da AT&T disseram ter visto informações de contas de outros assinantes enquanto tentavam comprar o iPhone 4, o que cancelou a pré-venda no site da empresa. Já para a Apple, o primeiro dia de vendas foi um sucesso: 600 mil unidades e alta recorde nas ações.

GIGANTE

Facebook é maior do que se pensava

Nada menos que US$ 800 milhões. Essa seria a receita anual do Facebook em 2009, de acordo com duas fontes familiarizadas com a empresa consultadas pela Reuters. No lucro líquido, a companhia criada por Mark Zuckerberg também causa inveja, na casa dos US$ 10 milhões.

EXPANSÃO

O número de acessos à banda larga em dispositivos sem fio superou, pela primeira vez no trimestre, os acessos fixos. São 11,9 milhões de conexões móveis contra 11,8 milhões de fixos, afirmam a consultoria de telecomunicações Teleco e a fabricante chinesa Huawei.