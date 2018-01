Servidor: Samsung; Blockbuster; iPhone 4 e Google - Link - Estadão

ONIPRESENÇA

Google busca em tempo real e faz ligações

Mesmo depois do Android, o Google continua estendendo seu domínio sobre o mercado de telefonia, agora com um novo golpe que ameaça operadoras e pode acabar com o Skype. Pelo menos nos Estados Unidos, já é possível fazer ligações via VoIP sem sair do Gmail.

Ligações locais serão gratuitas até o fim do ano, e pequenas taxas são cobradas em ligações internacionais – meros 4 centavos de dólar em um minuto de chamada para o Brasil. Nesta mesma semana, o Google ainda anunciou a implementação de um sistema de busca em tempo real, destacando notícias e tweets nos resultados.

ANTENADO

Anatel homologa iPhone 4 no Brasil

O novo smartphone da Apple já pode ser comercializado no Brasil, informou a Anatel. O documento foi divulgado na última segunda-feira, 23, porém a Apple não confirma quando o aparelho estará disponível no País.

Tim, Vivo e Oi afirmam que o iPhone 4 será lançado em breve por aqui. A Claro também confirma a intenção, mas não arrisca previsões sobre data de lançamento ou preço. O iPhone 4 já conta com quase 2 milhões de unidades vendidas.

SINAL FRACO

Samsung é líder em queixas no Procon

Os telefones celulares da Samsung lideraram o ranking de demandas nos Procons de todo o País no primeiro semestre deste ano. A empresa é seguida por LG, Nokia, Sony Ericsson e Motorola.

Segundo a Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica (Abinee), as empresas e o Procon se indispõem por causa de diferentes avaliações sobre prazos de troca.

VENDE-SE

Blockbuster à beira da falência

Gigante no mercado de aluguel de filmes desde sua criação no final dos anos 80, a rede Blockbuster se prepara para declarar falência no próximos meses, informou o Los Angeles Times.

A jogada deve ajudar a reduzir custos com o aluguel de lojas enquanto a empresa se prepara para lançar um novo modelo de negócios, focando na distribuição através de quiosques expressos e na internet, via streaming.

Números: