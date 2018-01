Servidor: youPIX; MySpace e Facebook; FBI - Link - Estadão

De 23 a 26 deste mês o Museu da Imagem e Som sediará a 8ª edição do YouPix, evento que debate a internet desde seus aspectos engraçados até temas que tocam toda a sociedade. “São vários temas, mas um que nos chamou atenção é esse protagonismo na internet. Pessoas que saem rapidamente do anonimato para virarem os novos formadores de opinião”, explica Bia Granja, organizadora do evento. Uma das estrelas do evento será David (abaixo), o garoto que viajou depois de uma ida ao dentista e se tornou uma celebridade.

Se não pode vencer o inimigo…

O MySpace, percebendo a liderança inconteste do Facebook, lançou um serviço que integra as duas redes sociais. O mashup dos dois sites permite que um usuário que já tenha conta no Facebook entre no MySpace com o mesmo login e importe interesses de um site para outro.

O conteúdo publicado em cada uma das redes sociais também poderá ser compartilhado na outra. Na página inicial de cada usuário do MySpace aparecerá todas as atualizações das páginas marcadas com o “Gostar” no Facebook.

Vigiar e punir

FBI busca aliados no Vale do Silício

Segundo o New York Times, o FBI se reuniu com grandes empresas de tecnologia, entre elas Google e Facebook, para discutir a ampliação de uma lei que obrigaria essas companhias a monitorar seus usuários e oferecer informações ao Estado sempre que requisitadas. O encontro foi confirmado por um gerente do Facebook e um porta-voz do FBI, que não confirmaram o tema da conversa.

Chip interno

Uma sinapse pode fazer mil conexões

Uma sinapse é mais do que um botão de liga/desliga dentro do cérebro. Segundo uma pesquisa da Escola de Medicina de Stanford, a comunicação entre os neurônios lembra mais um microprocessador, por ter memória de armazenamento e capacidade de processar informações. Um cérebro tem mais possibilidades de conexões do que toda a rede de computadores ligados na internet na Terra.

—-

