Sete países têm 100% de penetração de banda larga móvel - Link - Estadão

SÃO PAULO – Sete dos 34 países membros da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) passaram da faixa de 100% de penetração de banda larga móvel. São eles Finlândia, Austrália, Japão, Suécia, Dinamarca, Coreia do Sul e Estados Unidos. Isso significa que em todos estes já há mais dispositivos com acesso à internet banda larga (3G, 4G e modem) que habitantes.

No Brasil (que não é membro da organização), segundo dados da Anatel, há 123.633.000 acessos à internet sendo feitos por banda larga móvel, o equivalente a 61,5% da população brasileira (considerando estimativa do IBGE de 201.032.714 habitantes em 2013). O presidente da Anatel afirmou em maio que o celulares 3G no País ainda devem superar os 2G até o fim deste mês.

Levando em conta o total de países membros da OCDE, a penetração de conexões móveis banda larga chegou a 72,4% (ou seja, três em quatro habitantes), de acordo com dados coletados em dezembro do ano passado. O número cresceu 14,6% em relação ao ano anterior, chegando a 910 milhões acessos.

Em comparação, banda larga fixa tem 339 milhões de assinantes (27% de penetração). Nesse quesito, lideram Suíça, Holanda e Dinamarca, com 44,9%, 40,4% e 40.0% de penetração, respectivamente. Entre as tecnologias utilizadas na fixa, DSL (cabo telefônico) predomina com 51,5%. Acesso por fibra é de 16,7% dos usuários – liderado por Japão e Coreia com penetração de 69,9% e 64,6%, e com crescimento expressivo em França, Espanha, Turquia e Reino Unido – e 31,2% por cabo (cabeamento de televisão).

No início da semana, Centro de Informação da Rede de Internet da China informou que no o número de usuários que se conectam por meio de dispositivo móvel ultrapassou pela primeira vez os que fazem uso de computadores pessoais (PCs) para isso. Lá, o total de usuários de internet aumentou 2,3% para 632 milhões ao final de junho, ante 618 milhões no final de 2013. Deste total, 527 milhões (83%) se conectam por meio móvel. Aqueles que utilizam o computador chegaram a 81% do total.