Setor de eletrônicos crescerá menos - Link - Estadão

O faturamento da indústria elétrica e eletrônica deverá atingir R$ 124 bilhões em 2010, um crescimento de 11% em relação ao ano passado, informou nesta quinta, 9, a Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica (Abinee). De acordo com o presidente da entidade, Humberto Barbato, o resultado ficou abaixo das expectativas, uma vez que, com a projeção neste ano de crescimento do PIB em torno de 7,3%, o faturamento do setor poderia ter crescido 15%.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

As exportações de produtos elétricos e eletrônicos deverão atingir este ano US$ 7,75 bilhões, alta de 4% em relação a 2009. O valor, convertido em reais, representa uma queda de 9%, informou Barbato. As importações, por sua vez, deverão encerrar o ano com crescimento de 41%, para US$ 35 bilhões. O valor convertido em reais corresponde a um crescimento de 25%.

De acordo com dados da entidade, a participação das exportações no faturamento total da indústria cairá de 13,4%, em 2009, para 11%, em 2010.

Já a participação das importações no mercado interno subirá de 20,4%, em 2009, para 21,5%, em 2010. Para 2011, a Abinee prevê que o faturamento do setor deve aumentar 13%, em relação a 2010, e chegar a R$ 140 bilhões. As exportações deverão permanecer no mesmo nível de 2010, em US$ 7,8 bilhões, e as importações devem aumentar 17%, para US$ 41,2 bilhões. Os investimentos da indústria eletroeletrônica deverão atingir US$ 5,3 bilhões, cerca de 4% do faturamento do setor.

/ Anne Warth (AGÊNCIA ESTADO)