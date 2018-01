Setor de TI deve atingir US$ 132 bilhões em 2013 - Link - Estadão

Rodrigo Petry

SÃO PAULO – O setor de tecnologia da informação deve atingir um faturamento de US$ 132 bilhões este ano, disse nesta quarta-feira, 26, o presidente da Associação Brasileira das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação (Brasscom), Antonio Gil.

Este crescimento deve representar uma alta de 7,3% sobre o desempenho do setor no ano passado, de US$ 123 bilhões. ”Isto coloca o Brasil como o sétimo maior mercado do mundo”, afirmou durante seminário Perspectivas para o Setor de TI promovido pela Bolsa e Apimec.

Segundo ele, a participação de TI sobre a atividade econômica brasileira atinge pouco mais de 5% e a perspectiva

é que possa chegar a 8% até 2022. Gil afirmou que esta projeção contempla uma alta de 54% do setor ao longo de

10 anos. “O que falta é o aumento do uso de TI, sobretudo, entre as pequenas e médias empresas”, afirmou.

Outro segmento que pode puxar o uso é o setor público. “Estima-se que apenas 500 municípios façam uso intensivo de TI, algo além da compra de computadores”, disse.