?Setor mudará de forma drástica? - Link - Estadão

SÃO PAULO - No ano passado, a StartX, aceleradora de startups da Universidade de Stanford, na Califórnia, expandiu sua área de atuação e criou uma unidade especializada em empresas da área de saúde, a StartX Med.

A novidade chamou a atenção já que a instituição tradicionalmente é um berço de empresas do ramo de engenharia e tecnologia da informação, o que mostra o impacto do crescimento do empreendedorismo no mercado de saúde nos Estados Unidos.

Até agora, a StartX Med já acelerou 25 startups em seu programa de seis meses de duração. A cofundadora do projeto, a bióloga Divya Nag, falou ao Link sobre essas empresas:

Por que criar uma aceleradora apenas para startups de saúde?

Eu e meu sócio Andrew Lee criamos uma startup de biotecnologia e rapidamente percebemos que muitos outros empreendedores da área de saúde gostariam de criar empresas, mas não sabiam nada sobre negócios.

De que tipo de aconselhamento essas startups precisam?

O ciclo de uma empresa de saúde é normalmente mais longo e você tem de se preocupar com os órgãos reguladores como a FDA (Agência de Drogas e Alimentos nos Estados Unidos). Sem contar que as tecnologias para a área são umas das poucas que podem colocar uma pessoa em risco de vida.

Quais as principais tendências e oportunidades no ramo?

Muitas. A medicina personalizada está crescendo. Há uma tendência de agregar dados médicos e muitas oportunidades para resolver a ineficiência nas informações fornecidas ao paciente. Não vai demorar para o mercado de saúde mudar de forma drástica.

Qual o impacto social que essas tecnologias podem ter?

Em nações pobres, onde há poucos médicos, os avanços tecnológicos como a telemedicina podem ajudar pessoas do mundo todo a ter acesso a melhores planos de saúde. Eu vejo startups de saúde como empreendimentos sociais por causa do impacto profundo na vida das pessoas.

