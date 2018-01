Seu celular vira outro aparelho - Link - Estadão

“O celular age como o cursor que irá conectar o mundo digital e físico”, disse Marissa Mayer, chefe das áreas de geolocalização do Google na última edição do festival South by Southwest. Fato: cada vez mais usamos o celular para acionar dispositivos e realizar tarefas que não têm nada a ver com conectar-se à internet ou falar ao telefone.

Os aplicativos transformam seu celular em qualquer outro aparelho – útil ou fútil. Veja 60 dicas (quase todas de graça) de apps que multiplicam as funções do seu smartphone ou tablet.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

G-Park Ideal para quem nunca lembra onde deixou o carro estacionado. Pela geolocalização, o aplicativo marca um ponto inicial e informa o caminho de volta quando o usuário solicita. Apesar de criado para ajudar motoristas a acharem seus carros, o aplicativo também pode ser adaptado para lembrar um ponto de encontro entre amigos, por exemplo. PARA: iPhone (US$ 0,99) e iPad

Google Latitude Compartilha sua localização com seus contatos do Gmail previamente selecionados por você. Dá para escolher quando você quer indicar onde está a partir de sua localização, que fica posicionada no Google Maps. O aplicativo funciona para quase todas as plataformas, mas para o iPhone é preciso baixar o aplicativo à parte. Gratuito PARA: iPhone, Android, BlackBerry, Symbian e Windows Phone

Navegador do Google Maps Transforma seu celular em um GPS com voz dos mais eficientes. Ele funciona com o Google Maps e indica caminhos exatamente como os GPS de carro comuns – a grande vantagem é que ele faz isso de graça. Gratuito PARA: iPhone, Android, BlackBerry, Symbian e Windows Phone

ConvertPad O conversor de medidas gratuito é uma mão na roda e ajuda a converter dados de todas as medidas possíveis: moedas, tamanho, peso, massa, dados, temperatura, moedas, carga, potência, etc. Está disponível em português. US$ 0,99 PARA: iPad

MegaSena O aplicativo mostra os resultados e avisa quando o sorteio acumulou. Também mostra estatísticas e histórico dos jogos. Ele até indica números para jogar. Gratuito PARA: iPhone

ShopShop Serve para criar listas de supermercado, como vários outros apps, mas este é o mais simples – e de propósito: o usuário apenas encosta no link para ‘riscar’ o produto da lista. Ele cria várias listas e ainda pode enviá-las por e-mail. Gratuito PARA: iPhone e iPad

WeatherChannel O app do site de meteorologia mais popular do mundo mostra a previsão do tempo da região em que você está no momento. Há previsão de hora em hora, para 36 horas ou dez dias. Gratuito PARA: iPhone e Android

Voice Recorder Transforma o celular em um gravador de voz. Começa e termina a gravação com apenas um toque e salva na memória tudo que foi registrado, além de permitir enviar para o Gmail. Gratuito PARA: Android

ShareMyApps Sabe quando você baixa um app incrível e quer que todos seus amigos também o usem? Esse aplicativo faz com que o processo de recomendação e compartilhamento seja simples e bem rápido. Selecione os apps que quer indicar, acrescente notas sobre eles e mande a lista toda para quem quiser com os links para download. Gratuito PARA: Android

Fring Reúne todos os serviços de mensagem instantânea, como Gtalk, MSN e até Twitter. Como no Skype, também permite fazer ligações gratuitas pela internet para outros usuários do Fring e para números de telefone em um serviço pago. É bastante popular em celulares da Nokia, mas não teve o mesmo sucesso no iPhone ou no Android – onde foi derrotado pelo popular WhatsApp. Gratuito PARA: iPhone, Android e Symbian

Dropbox A versão mobile do serviço de backup e compartilhamento permite acessar e baixar os arquivos armazenados na sua conta. Só duas plataformas têm o aplicativo, mas também funciona no browser. Gratuito PARA: Android

Phone2Chrome Permite o envio de links do celular para o computador usando uma extensão para o Chrome e o armazenamento do Dropbox para sincronizar os aparelhos. Gratuito PARA: Android

Speedtest.net Analisa a velocidade da internet do celular, conectado à web por redes Wi-Fi ou 3G. Ajuda a prever gastos e o tempo de download. Gratuito PARA: iPhone e Android

Wifi Analyzer Ele não só detecta as redes Wi-Fi ao seu redor, mas também atesta a qualidade delas e fornece mais informações sobre os pontos Wi-Fi. Gratuito PARA: Android

WhatsApp Permite enviar SMS via internet de graça. A interface imita uma troca de mensagens de texto tradicional, com a diferença de que não se paga por elas – apenas a transferência de dados, se for o caso. E o aplicativo detecta sozinho as pessoas da lista de contato que também usam o app. PARA: iPhone (US$ 0,99), Android, BlackBerry, Symbian e Windows Phone

Meebo A ferramenta reúne os contatos de diversos programas de mensagens instantâneas, como Gtalk, MSN e chat do Facebook, em uma só lista. O visual não é tão legal, mas é um aplicativo bastante funcional por integrar conversas de plataformas diferentes. Gratuito PARA: iPhone, Android, BlackBerry, Symbian e Windows Phone

Tango Faz videochamadas gratuitas via rede 3G ou Wi-Fi. Gratuito PARA: iPhone e Android

Barcode Scanner

Com este aplicativo, seu celular vira um leitor de código de barras e do tipo QR, o que ajuda a encontrar informações e preços de produtos, além de abrir o conteúdo do código.

Gratuito

PARA: Android

Google Translate

É o tradutor do Google na versão mobile e mais acessível. Funciona em praticamente todos os smartphones.

Gratuito

PARA: Android e iPhone

Springpad

Esqueça as anotações de caneta na mão ou os post-its no computador. Com este bloco de notas, lembrar de tarefas e recados fica mais simples.

Gratuito

PARA: Android

Facebook A timeline sai do holofote e ganha tanta importância quanto mensagens, bate-papo ou o Places. Os únicos problemas são o bate-papo que às vezes falha, e a falta de poder “curtir” os comentários. E, se o aplicativo for usado em tablets, o visual fica distorcido – o visual ainda não foi adaptada para uma tela com tamanho maior. PARA: iPhone, Android, BlackBerry, Symbian e Windows Phone

Blogger Com a versão móvel do publicador de blogs mais usado do mundo é possível gerenciar contas diferentes ao mesmo tempo e usar o aplicativo para capturar e publicar fotos. Além disso, é possível adicionar informações geolocalizadas ao post. PARA: iPhone e Android

Tumblr Aposta na simplicidade. Na tela inicial, a ferramenta para postar é divididas em sete áreas (foto, texto, frase, vídeo, áudio, link e chat), que diminuem o tempo gasto para publicar. Basta clicar em uma das áreas e iniciar o procedimento. Já a linha de atualizações para acompanhar outros tumblogs é limitada e precisa de retoques para funcionar melhor em smartphones. PARA: iPhone, iPad, Android e BlackBerry

Twitter Lançada recentemente, a última edição do aplicativo é excelente. Ela segue o mesmo visual do site e atualiza os últimos tweets sob demanda – basta arrastar a tela com o dedo. Menções e DMs ficam na barra de notificações do Android, tudo à mão. PARA: iPhone e Android

Flickr O iPhone é a “câmera fotográfica” mais popular no Flickr, o site de compartilhamento de fotografias do Yahoo. Apesar disso, o aplicativo do site não oferece uma experiência móvel singular, basicamente repetindo as funções e a cara do site no aparelho móvel. Mas tem um diferencial: permite procurar fotos tiradas em um local próximo em que você está. PARA: iPhone, Android e Symbian (R$ 1,99)

WordPress O melhor serviço de hospedagem de blogs tem um aplicativo que, ao contrário de seus rivais, ajuda e não atrapalha quem está postando da rua. As funções são mais ou menos as mesmas que na versão desktop, mas a interface foi adaptada com sucesso para a telinha menor dos iPhones e Androids, sem confundir o usuário. Permite geotagging. PARA: iPhone, Android e Symbian

Flipboard O app organiza em forma de revista o conteúdo compartilhado por amigos no Twitter e no Facebook, tornando a navegação em redes sociais menos frenética e mais visual para quem não é nativo da internet. Foi eleito pela Apple o melhor app para iPad de 2010. PARA: iPad

PulseNews Transforma seus feeds em um mosaico de imagens bem bonito e adaptado à tela do celular. Também pode ser integrado com Facebook e Twitter. PARA: iPhone, iPad e Android

Zite É outra ferramenta feita para o iPad para organizar o conteúdo das redes sociais que você frequenta em forma de revista. O conteúdo apresentado é baseado naquilo em que você posta online, nas pessoas que você segue e no material que vez por outra fica em voga nas redes sociais. PARA: iPad

Instapaper Feito para quem tem a mania de procrastinar leituras ou apenas calculou mal o tempo vago para alguma. Funciona assim: em vez de imprimir ou guardar o link para ler mais tarde, basta o botão único do app e, quando quiser voltar a ler, o aplicativo lista tudo que você deixou para depois. PARA: iPhone (US$ 4,99) e iPad (US$ 4,99)

RetroCam O nome é autoexplicativo. Este aplicativo de fotografia simula câmeras antigas, como Lomo e Polaroid, para fazer fotos com cara de vintage. PARA: iPhone e Android

Instagram Desenvolvido pelo brasileiro Mike Krieger e pelo norte-americano Kevin Systrom, o Instagram ganhou fama por causa das lentes retrô que decoram as suas fotos, mas o projeto deu certo porque soube criar uma comunidade em volta das imagens descoladas. O app do Instagram tem ferramentas simples de edição e permite aplicar filtros e adicionar informações geolocalizadas nas fotos. PARA: iPhone

PicSay O editor de fotos para Android é simples e rápido e facilita o compartilhamento no Facebook e Twitter. PARA:Android

SkyMap O mapa do céu do Google Maps permite saber o que exatamente está ao seu redor no céu naquele momento. Ele mostra quais constelações estão próximas e a fase da lua – bem útil para quem gosta de admirar as estrelas. Em tablets ele fica especialmente legal. PARA:Android

Solo Lite Simula um violão. Você programa os acordes e toca exatamente como no instrumento – com a diferença de que as cordas estão na tela do celular. Dá até para dedilhar. Roda em Android – celulares e tablets, mas a imagem fica esticada em telas maiores. PARA: Android

CineXPlayer É um player que permite rodar arquivos Xvid (com formato .AVI) no iPhone e iPad. Não são todos os AVIs que rodam com o aplicativo. Mas, como ele é gratutio e seu principal concorrente custa US$ 5, vale a pena. PARA: iPhone e iPad

PicPlz

O Instagram do Android, mas também está disponível na App Store, para iPhone. Aplica 16 tipos de efeitos retrô nas imagens tiradas com a câmera do celular. Mostra ainda as fotos dos amigos que também usam o aplicativo e compartilha as imagens direto no Facebook, Twitter, Flickr, Posterous, Tumblr, Foursquare ou Dropbox.

PARA: iPhone e Android

FoodSpoting

Funciona como uma rede social para postar fotos de pratos – a ideia é compartilhar com o mundo, em fotos geolocalizadas, o que você está comendo naquele local naquele momento. Aí, pelo mapa, é possível saber o que é que tem de bom para comer em determinado local – na cidade de São Paulo, por exemplo, a recomendação do aplicativo é sanduíche de mortadela, coxinha e batatas rústicas.

PARA: iPhone e Android

Shazam

Identifica a música no ambiente pelo som. Bom para descobrir o nome e o artista de uma música que está tocando no rádio, na festa ou em qualquer lugar. Vale até cantar nã-nã-nã-nã no ritmo para tentar descobrir o nome.

PARA: iPhone, iPad, Android, BlackBerry, Symbian e Windows Phone

Layar

O app de realidade aumentada permite acessar camadas de informação no local onde se está. Basta apontar a câmera e descobrir o que já foi tagueado ali. Uma das camadas, por exemplo, mostra as fotos geolocalizadas no Panoramio que estão ao seu redor. Outra mostra os artigos da Wikipedia que falam sobre o que está perto de você.

PARA: iPhone e Android

PAGOS

• Angry Birds

Atire os passáros para derrubar os porcos malvados. Também nas versões Seasons e Rio.

US$ 0,99 (iPhone e iPad)

Gratuito (Android 1.6 ou superior)

• Tiny Wings (Foto)

Use o impulso e as montanhas para fazer o passarinho voar.

US$ 0,99 (iPhone e iPad)

• Fruit Ninja

Faça um corte perfeito nas frutas com sua espada ninja.

US$ 0,99 (iPhone e iPad)

R$ 1,99 (Android 1.6 ou superior)

• Air Penguin

Salte de bloco em bloco de gelo para salvar os pinguins.

US$ 0,99 (iPhone e iPad)

• Dead Space

Incrível e assustador game de tiro para celular ou tablet.

US$ 0,99 (iPhone e iPad)

• Abduction! World Attack

Salte com a vaquinha para salvar as amigas que foram abduzidas.

R$ 3,47 (Android 1.0 ou superior)

• Doodle Jump

Outro bom game que você precisa saltar pelas plataformas.

R$ 1,55 (Android 1.5 ou superior)

• Tetris

O clássico game de blocos.

US$ 0,99 (iPhone e iPad)

• Stupidness 2 PRO

Teste o seu nível de QI.

US$ 0,99 (iPhone e iPad)

• Tower Raider 2 GOLD

Coloque as torres em pontos estratégicos.

R$ 7,83 (Android 2.0 ou superior)

GRATUITOS

• Jewels

Movimente as jóias até juntar uma sequência de 3 peças iguais.

(Android 1.5 ou superior)

• Paradise Island

Construa e administre uma ilha para atrair turistas.

(Android 1.6 ou superior)

• Mouse Trap

Mova os blocos para ajudar o ratinho a escapar do labirinto.

(Android 1.5 ou superior)

• Yoo Ninja!

Um ninja que anda de ponta cabeça para pelas fases parecidas com Super Mario World.

(Android 2.1 ou superior)

• Tap Fish (Foto)

Crie e administre seu aquário, escolhendo os tipos de peixe e comprando comida.

(Android 2.0 ou superior)

• FarmVille

O famoso game do Facebook, para você gerenciar sua fazenda também no celular ou tablet.

(iPhone e iPad)

• Tap Tap Revenge 4

Popular jogo no estilo de ‘Guitar Hero’. Tem 100 músicas gratuitas.

(iPhone e iPad)

• Men vs Machines

Divertido jogo de tiro em 2D.

(iPhone e iPad)

• Stylish Sprint

Controle o bonequinho saltitante.

(iPhone e iPad)

• Tap Pet Hotel

Crie e administre um hotel para bichos de estimação.

(iPhone e iPad)

—-

Leia mais:

• Link no papel – 25/04/2011