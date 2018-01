Seu computador está pronto para Street Fighter IV? - Link - Estadão

O game parece rodar macio, pois exige pelo menos 1 GB de RAM, 10 GB de espaço em disco, um processador de um núcleo, AMD ou Intel, com pelo menos 2 GHz de frequencia e uma placa de vídeo minimamente decente, algo como uma Radeon 3850 ou uma Nvidia Geforce 9800.

O game obviamente precisa de um bom controle para ser jogado, mas como eu sou um herói das antigas, jogarei o meu no teclado mesmo. É uma habilidade secreta, mas por conta dos emuladores, fiquei bom em controlar jogos de luta com teclas. Já fiz muito marmanjo bom de game esbravejar com a velocidade de meus dedos desferindo hadoukens e especiais.

Street Fighter IV será lançado dia 3 de julho na Europa e em 7 de julho nos EUA.

Ainda não há previsão de lançamento oficial no Brasil.

Se quando o game sair você quiser testar seu poder, procure por Aurikill para uma partida online.