Seu livro no iPad - Link - Estadão

Além de negociar a digitalização de catálogos com editoras, a Apple acaba de abrir para que qualquer um possa publicar seu livro na iBooks Store, a loja de livros digitais do iPad e do iPhone. A iniciativa segue o programa do Kindle, que já estabeleceu um modelo semelhante para a divulgação de autores independentes.

O processo é feito através do iTunes Connect. O interessado deve ter uma conta da Apple, com cartão de crédito internacional. Além disso, seu livro deve ter o registro ISBN e estar no formato ePub. E como algumas coisas não mudam, toda obra deve ser aprovada pela Apple antes de entrar no ar.

Se não quiser passar por essa burocracia, a própria Apple indica alguns serviços que facilitam a vida de quem estiver interessado em publicar alguma obra. Uma delas, a Smashwords, é gratuita – mas fica com 10% das vendas, que já perdem 30% para a iBooks Store. BiblioCore, Constellation, INgrooves, Ingram, LibreDigital e Lulu também estão autorizadas.