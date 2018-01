O iPadPeek ajuda a visualizar como seu site é carregado no navegador do tablet. A simulação roda Flash (coisa que o iPad de verdade não faz), mas ainda assim dá para ter uma boa ideia das dimensões do aparelho e do que precisa ser mexido em seu site para que ele seja visualizado corretamente.

É só acessar o iPadPeek, digitar a URL desejada no campo de endereço que fica dentro do tablet e conferir.