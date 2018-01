Seu site pode competir com o Facebook? - Link - Estadão

Segundo dados do Google e pesquisa do blog Royal Pingdom, são necessárias mais de 540 milhões de visitas por mês para que seu site derrube o Facebook do primeiro lugar. Para figurar entre os 10 primeiros, o número cai para 230 milhões visitas mensais. No top 1.000, bastam humildes 4,1 milhões visitantes únicos.

O gráfico acima representa a quantidade de visitas únicas nos mil sites que lideram o ranking. A imagem evidencia o salto de diferença entre os 10 primeiros e os outros – o Top 10 recebe 21% de todas as visitas apuradas entre os mil sites mais populares. Se reduzirmos a amostragem para os 100 primeiros sites, o percentual final do top 10 é ainda mais impressionante: 42% de todos os acessos.

Outra conclusão da pesquisa é de que os 100 sites mais visitados recebem 50% de todas as visitas no ranking de mil endereços. Ou seja: os 100 sites mais visitados do planeta recebem o mesmo número de visitas que os 900 sites seguintes somados.

O estudo foi baseado em resultados anunciados pelo Google para seus anunciantes, e exclui páginas da própria empresa, como a url principal do buscador google.com) e o maior site de vídeos do mundo, o YouTube. Confira o ranking completo.