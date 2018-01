Seu telefone pode virar qualquer coisa - Link - Estadão

Smartphone, conexão 3G e um cartão de memória com alguns gigabytes de espaço: é que basta para o mundo estar à mão. E isso fica cada vez menos metafórico com a variedade de aplicativos e funções disponíveis. Operadoras de telefonia, fabricantes de aparelhos e desenvolvedoras de sistemas operacionais estão correndo para criar lojas de softwares para celular que tenham grande oferta de opções e sejam intuitivas e seguras para usuários leigos, tanto para fazer download de apps gratuitos quanto de pagos.

Mas isso não quer dizer que você vai ter de aprender tudo de novo para usá-los. Tanto na Appstore, da Apple, quanto no Android Market, do Google, as duas maiores lojas de aplicativos online, a maioria esmagadora destes programinhas não custa mais do que alguns reais e a compra pode ser feita de maneira segura com um cartão de crédito internacional. E basta fuçar para se familiarizar com esse sistema. Uma vez feito isso, um novo mundo se abrirá em seu celular. Imagine algo, e há um aplicativo que faz isso, como repete a propaganda da Apple.

Com os plugins corretos, também dá para transportar e visualizar todos seus arquivos importantes (fotos, arquivos de mídia, documentos) para o celular. Calculadora científica, leitor de e-books, editor de vídeos, emulador de jogos de Super Nintendo, medidor de pulsação – a oferta de programas feitos para celular é enorme e há aplicativos para os usos mais específicos e incomuns.

Os usuários já se deram conta disso. A prova é que em 2010, a App Store – lançada em 2008 – passou dos 7 bilhões de downloads de seus mais de 250 mil apps. O Android Market, que também foi lançado em 2008, completou 1 bilhão de downloads em 2010 dos seus 100 mil aplicativos disponíveis, dos quais 57% são gratuitos – na App Store, apenas 28% do acervo pode ser baixado de graça.

A única coisa que limita a atuação dos aplicativos é o hardware – ou seja, o aparelho. Por razões óbvias, não adianta baixar um aplicativo para tirar fotos em um aparelho que não tem uma câmera – aplicativos (ainda) não fazem milagres. As limitações não param aí: principalmente no Android, que oferece programas para aparelhos de fabricantes diferentes, é possível encontrar apps que rodam bem em um celular e muito mal no outro. A lógica é exatamente a mesma aplicada ao computador – há máquinas melhores para navegar ou parar jogar games.

O bom é que mesmo com aparelhos simples melhoram muito com os apps. Por que são feitos por milhares de desenvolvedores diferentes que são também usuários do sistemas, eles resolvem boa parte dos problemas que você pode encontrar ao usar o smartphone, inclusive os de configuração. Há aplicativos que, com um clique, configuram o celular para essa ou aquela operadora, sem mais perturbações. Até nisso eles ajudam – e economizam tempo que você gastaria tentando entender as intruções do helpdesk no serviço de atendimento ao consumidor de sua operadora.

