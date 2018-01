'Sex.com' é vendido por US$ 13 milhões - Link - Estadão

O popular domínio “sex. com” foi vendido por US$ 13 milhões e é reconfirmado assim como o mais caro da história, quatro anos depois de ter sido comercializado por US$ 11,5 milhões.

Foi o que informou nesta quinta-feira, 18, a plataforma de negociação Sedo, com sede na Alemanha, encarregada de negociar a compra com a empresa Escom LLC, proprietária anterior.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

“Era difícil superar um preço de venda tão alto como o que foi pago por este domínio em 2006″, explicou a diretora-executiva da Sedo, Liesbeth Mack-de Boer.

A aquisição do “sex. com” não esteve ausente de polêmica. Em março passado, seu leilão foi suspenso pela intermediação dos credores de seu até agora dono, Escom.

Os credores conseguiram então adiar o leilão, apresentando um pedido de falência da Escom na Justiça, acusando a empresa de dever-lhes US$ 10 milhões.

“Sex. com”, provavelmente um dos domínios mais rentáveis da rede, foi registrado pela primeira vez em 1994 por Gary Kremen.

Atrás de “sex. com”, os domínios públicos mais caros da história são “fund. com” (US$ 10 milhões), “porn. com” (US$ 9,5 milhões), “diamond. com” (US$ 7,5 milhões) e “slots. com” (US$ 5,5 milhões).

/ EFE