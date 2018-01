Sharp investe em LCD - Link - Estadão

A Sharp planeja duplicar a capacidade de sua principal fábrica de televisores de cristal líquido (LCD) no Japão três meses antes do planejado, e está se tornando a mais recente fabricante de telas planas a acelerar a produção a fim de atender a robusta demanda por televisores de tela plana.

Quarta maior fabricante mundial de televisores LCD, a Sharp anunciou nesta sexta-feira que ampliará sua fábrica de telas em Sakai, oeste do Japão, à capacidade máxima de processamento de 72 mil substratos de vidro ao mês, mais cedo do que o previsto no plano original, que apontava a ampliação em outubro.

A fábrica de 430 bilhões de ienes (US$ 4,6 bilhões) é a primeira a lidar com substratos de vidro da chamada 10ª geração, que são maiores que os de gerações anteriores e ajudam a reduzir o custo por tela na produção.