Shorty Awards premia usuários do Twitter - Link - Estadão

Você pode nunca vir a ganhar um Oscar ou um Grammy, mas há chances de que seja premiado internacionalmente por algo – seus tweets. Os Shorty Awards são a primeira premiação mundial de melhores Twitters, baseada no conjunto da obra, e não em um tweet específico.

É o segundo ano do prêmio. Até fevereiro, qualquer um pode indicar candidatos para uma das 27 categorias do Shorty. O método é bem apropriado – é preciso enviar um tweet dizendo I nominate @TwitterUser for a Shorty Award in #category because… (Eu indico @usuário para um Shorty Award na #categoria porque…). As justificativas são obrigatórias: sem ela, o voto não é computado. O difícil é justificar no pouco espaço que sobra.

Outra coisa divertida é a possibilidade de criar categorias na indicaçãSo. e a categoria se tornar popular, a comissão a adota como oficial. Entre as já oficiais, estão Marca, Publicidade e Aplicativos, Serviço Ao Consumidor, Saúde, Comida, Inovação e Esquisito.

Depois das indicações do público, serão filtrados os cinco mais votados em cada categoria. Então, uma comissão de nome sofisticado, a Academia de Formas Curtas de Artes e Ciências em Tempo-Real (The Real-Time Academy Of Short Forms Of Arts & Science), formada por empresários, jornalistas, pesquisadores e músicos, vai escolher os vencedores. Os critérios são rigorosos, e os selecionadores não podem escolher nomes que causem conflito de interesses, ou votar em si mesmos.

Brasileiros como o jornalista William Bonner e as cantoras Cláudia Leitte e Ivete Sangalo estão entre os favoritos na competição, de acordo com a home do Shorty, que mostra os cinco mais indicados em cada categoria até o momento.

Qualquer um com uma conta ativa no Twitter pode ser indicado. Para votar, basta que sua conta não seja ‘privada’, já que os votos devem ser públicos. Os vencedores serão convidados para a premiação, em Nova York.