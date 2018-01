Símbolo de uma era; rede democratizou a internet no Brasil - Link - Estadão

ANÁLISE: Bia Granja

O Orkut foi a porta de entrada da internet para o brasileiro. Na época em que ele se tornou popular, 82% dos usuários de internet do nosso País tiveram sua primeira experiência online graças ao Orkut e exclusivamente para usá-lo, diz a FGV. O que isso significou foi tão poderoso quanto chocante. Poderoso pois foi o primeiro canal de expressão e criatividade do brasileiro no mundo online, chocante porque revelou pra elite brasileira um País que não conhecia.

Naquela época, da web 1.0, a internet era vista como um canal de livre expressão, mas o fato é que, no Brasil, essa característica só foi mesmo aproveitada pelos usuários quando chegou o Orkut. Até então, a informação ainda era controlada por poucas famílias que do mundo offline passaram a ser donas de portais na web. A outra ferramenta que existia para dar voz ao público, os blogs, era intimidadora para a maioria.

As pessoas queriam falar, fazer parte da revolução. Assim, quando o Orkut apareceu, foi natural que a gente ficasse enlouquecido com as possibilidades da rede. O lindo do Orkut é que ele nunca teve preconceito: do morador do sertão profundo ao cara que mora no Jardins, todos tinham ali o mesmo espaço pra preencher, fotos, scraps, comunidades, testimonials… Você não podia comprar um Orkut Gold (apesar dos hoax) e se separar do resto das pessoas. Isso trazia uma sensação de liberdade gigantesca.

O Orkut virou uma espécie de RG virtual do brasileiro. Tinha muito gente que realmente não tinha um RG oficial mas divulgava seu perfil no Orkut como uma espécie de identidade. Você quer saber quem eu sou? Veja as comunidades que eu acompanho. Você quer saber se sou popular? Veja quantos amigos eu tenho. Se sou sexy ou confiável? É só olhar a quantidade de gelinhos e corações. O que os outros acham de mim? Leia meus testimonials.

As pessoas viveram a vida registrando e documentando tudo por lá: as relações, as piadas, os interesses, o consumo, a informação. O Orkut foi nosso primeiro diário virtual. Você não ficaria triste de ter que jogar um diário fora? E milhões de diários?

O que tem no Orkut representa o retrato de uma era, do começo da internet no Brasil. A rede social, com todo o seu conteúdo, tem um valor cultural imenso. Principalmente se pensarmos que o coração da cultura jovem está hoje na internet e que o Orkut foi o começo disso tudo. O início de uma era de expressividade, criatividade, empoderamento e inclusão.

Orkut, sentiremos saudades. <3