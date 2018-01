Sinal 3G ainda é raro nas estradas do País - Link - Estadão

Avaliação de entidade de defesa do consumidor indica que nenhuma das operadoras cobrem bem os trechos de rodovias

SÃO PAULO – O sinal de telefonia 3G no Brasil está disponível apenas nos grandes centros urbanos e, quando é encontrado fora dessas regiões, a conexão tem uma velocidade baixa. A constatação é de uma pesquisa da associação de consumidores Proteste que percorreu 5 mil quilômetros de estradas em 12 Estados para medir o sinal 3G em algumas estradas das regiões.

Segundo a associação, nenhuma das quatro grandes operadoras de celular (Claro, Oi, TIM e Vivo) cobre mais de 51% das regiões percorridas com o sinal 3G. A região Sul é a que teve a pior cobertura nos testes da associação e a Claro foi a pior entre as empresas avaliadas. O sinal da operadora não estava disponível em 57% dos trechos percorridos.

As medições da associação foram feitas em pontos das cidades de São Paulo e Rio de Janeiro, e em 13 trechos de estrada nas regiões Sul, Sudeste e Nordeste. O teste foi feito entre 4 de março e 25 de abril, e o resultado foi publicado na edição de agosto da revista da associação.

“No pior cenário, no Sul, o cliente TIM não se conectou à rede em 80% das vezes. No melhor, no Nordeste, com a Vivo, a internet móvel funcionou em 68% dos casos”, diz a Proteste. “No geral, o resultado é muito ruim para todas as operadoras. Há muitas regiões sem cobertura nenhuma e mais ainda com cobertura de baixa qualidade.”

Investimentos. Em comunicado, a Claro disse que “está presente com sua rede 3G nas principais rodovias do país” e que tem cobertura 2G “na maior parte da malha viária brasileira”. A empresa também diz que planeja investir R$ 6,3 bilhões em infraestrutura de rede e que “parte desses investimentos” será destinada ao “reforço da cobertura 3G nas estradas”.

A TIM também afirmou que está investindo para melhorar a cobertura. “No primeiro trimestre de 2013, a operadora estava presente com tecnologia 3G em 749 cidades, cobrindo 72% da população urbana, e pretende fechar o ano com 990 municípios cobertos”, disse a empresa em comunicado. “No triênio que vai até 2015, 90% do investimento de R$ 10,7 bilhões da TIM serão utilizados em projetos de infraestrutura.”

Procuradas pela reportagem, Vivo e Oi não haviam se pronunciado até a publicação deste texto.