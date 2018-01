Sinal analógico de TV será desligado em São Paulo sem atraso - Link - Estadão

MARCOS ARCOVERDE/AGENCIA ESTADO São Paulo deve passar pela mudança nesta quarta-feira, 29 de março

Leia mais Tire suas dúvidas sobre o desligamento do sinal analógico de TV no Brasil

O sinal analógico de TV será desligado em 29 de março de 2017 em São Paulo, sem atrasos na programação. A decisão foi tomada na tarde desta terça-feira, 31, em reunião do Grupo de Implantação do Processo de Redistribuição e Digitalização de Canais de TV e RTV (Gired), entidade que reúne governo, Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), radiodifusores e empresas de telecomunicações. O fator determinante para evitar o atraso foi o resultado de uma pesquisa do Ibope que apontou que 86% dos domicílios na região metropolitana têm equipamentos (TV ou conversor) compatíveis com o sinal digital.

Em entrevista ao Estado, Antônio Carlos Martelleto, diretor geral da Seja Digital, afirmou que o resultado da pesquisa surpreendeu o Gired. "Em Brasília, quando faltavam 60 dias para o prazo, 85% das casas estavam preparadas, mas uma quantidade muito maior dos kits já haviam sido entregues", afirma. Até agora, somente 20% do total de 1,8 milhão de conversores de TV digital, que serão distribuídos para beneficiarios do Bolsa Família e do Cadastro Único, foram entregues na região metropolitana de São Paulo. "Queremos entregar pelo menos 50% do total até 29 de março, quando o sinal será desligado."

A entrega dos kits de conversores digitais começou no início dessa semana na cidade de São Paulo, após alguns meses de distribuição em cidades da região metropolitana -- onde o sinal analógico de TV será desligado na mesma data. Na capital, apenas 3% dos 1,1 milhão de conversores foram entregues até agora. No total, a cidade vai contar com 20 pontos de entrega de kits, espalhados por toda a capital.

Adiamento. O atraso no desligamento do sinal analógico em São Paulo era cogitado desde o início de janeiro, após um pedido da Seja Digital ao ministro de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC), Gilberto Kassab. Na época, as operadoras culparam a crise econômica como um fator que atrapalhava a distribuição correta dos kits de conversores de TV digital para famílias carentes.

Segundo Marteletto, a Seja Digital manteve o pedido de adiamento para as demais capitais que teriam o sinal desligado ainda em 2017. Pelo calendário oficial, o sinal analógico seria desligado em Goiânia em maio; em Belo Horizonte, Fortaleza, Recife e Salvador, em julho; e em Vitória e Rio de Janeiro, no mês de outubro. Curitiba, Florianópolis e Porto Alegre devem esperar até 2018.

A proposta da Seja Digital é de que os adiamentos ocorram apenas nas cidades com desligamento previsto para este ano. "Temos a concentração de distribuição de kits em alguns meses, o que está aumentando os custos operacionais da Seja Digital", disse o executivo. "Se o número de kits distribuídos mensalmente fosse o mesmo, poderíamos ter maior eficiência operacional." O Gired vai anunciar sua decisão sobre o assunto apenas depois da próxima reunião, programada para 20 de fevereiro.

Em 2016, o sinal analógico de TV já foi desligado nas cidades de Rio Verde (GO), que serviu de projeto-piloto, e também em Brasília (DF). Nas duas cidades, o governo adiou a data de desligamento, pois o porcentual de domicílios prontos para receber o sinal digital estava abaixo de 93%, meta definida pelo governo.

Desafio. Até agora, São Paulo representa o maior desafio para a migração do sinal analógico de TV para o digital. Para se ter uma ideia, em Brasília, a Seja Digital teve de distribuir 350 mil conversores às famílias de baixa renda – em São Paulo, o número de conversores previsto é de 1,8 milhão de unidades.

Quando o Sistema Brasileiro de Televisão Digital Terrestre foi anunciado, em 2006, o governo previa que o sinal analógico de TV seria desligado em dez anos. Em 2013, o prazo foi adiado para 2018. Em janeiro do ano passado, o governo postergou mais uma vez a migração em algumas capitais do País para 2017, caso de Rio de Janeiro e São Paulo, embora ainda conserve 2018 como o último ano do sinal analógico no País.

As emissoras de televisão utilizam a faixa de frequência de 700 MHz para transmitir o sinal analógico de TV. O programa de digitalização vai “limpar” essa faixa para que as operadoras possam expandir o serviço do banda larga móvel (4G) no País. Algar, Claro, TIM e Vivo arremataram os lotes de frequência em um leilão da Anatel em 2014 por R$ 5,85 bilhões. Hoje, as operadoras usam a faixa de 2,5 GHz para 4G, mas os 700 MHz são cobiçados porque exigem menor investimento.