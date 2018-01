Sinfonia de um bit - Link - Estadão

O FILE, Festival Internacional de Linguagem Eletrônica, já firmou seu nome no calendário de arte contemporânea do Brasil. Em São Paulo, tem como base o prédio da FIESP, na Avenida Paulista, mas vai além e promove instalações interativas em que os visitantes devem ir para a calçada ou até tomar um ônibus . Só que o evento não fica restrito à capital paulista. Do dia 26 de outubro a 7 de novembro será realizada a quinta edição do File no Rio de Janeiro. Neste ano, a exposição leva o nome de “Perspectivas da Arte Digital”.

—-

Os principais projetos que serão apresentados serão do norte-americano Tristan Perich, 1 bit Symphony, que “apresenta a música digital minimalista utilizando a menor representação digital possível do áudio” e feelMe, de Ricardo Barreto, Maria Hsu & AMUDI, que “pela primeira vez transmite a sensação tátil à distância”, de acordo com a organização da exposição.

Quem não puder ir ao Rio de Janeiro conferir o evento, pode assistir ao vídeo de Perich produzindo seu som de um bit e explicando o que ele queria com isso (“Mostrar que álbum de música pode ser mais do que apenas uma gravação em um CD (…)”)

[kml_flashembed movie="http://www.youtube.com/v/Yh6-X9Vs_vk" width="425" height="350" wmode="transparent" /]

E, abaixo, o vídeo com uma cara meio institucional de como funciona o feelMe:

[kml_flashembed movie="http://www.youtube.com/v/S2sNPecxwkI" width="425" height="350" wmode="transparent" /]

SERVIÇO

www.file.org.br

FILE RIO 2010- Festival Internacional de Linguagem Eletrônica (exposição)

Local: Oi Futuro Flamengo – Rua Dois de Dezembro, 63 – Flamengo

Data: de 27 de outubro a de novembro de 2010

Horário: de terça a domingo das 11h às 20h

Informações: (21) 3131-3060

FILE – SYMPOSIUM

Local: Oi Futuro Flamengo- Rua Dois de Dezembro, 63 – Flamengo

Datas e horários: dia 26/10 das 17h30 às 21h.

Inscrições online gratuitas no site http://www.file.org.br/filerio2010_inscpalestras/cadastro_port.php

FILE- WORKSHOP

Local: Oi Futuro em Ipanema / OI KABUM ! – Rua Visconde de Pirajá, 54 – Ipanema

Data e horários: 26/10 das 14h às 17h e dia 27/10 das 14h às 19h

Inscrições online gratuitas no site http://www.file.org.br/filerio2010_inscworkshop/cadastro_port.php

Informações: (21) 3201-3010

Entrada franca