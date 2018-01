Sinta-se em casa na Campus Party - Link - Estadão

Curioso, já que são atividades que qualquer poderia simplesmente fazer em casa. Então por que vir até o Campus Party?

Fernando Rodrigues é de São Paulo e pediu um tempo antes de conversar comigo. Isso porque ele deveria ir para um lugar seguro com seu avatar no game Priston Tale (antes ele estava em uma floresta aberta, bem perigoso). Suas atividades com seu computador no mesão só se dão nos intervalos das palestras e oficinas. “O pessoal vem com a agenda feita, aí aproveita para jogar quando não tem nada para fazer. Eu também aproveito para baixar animes”, explica. Apesar disso, o elemento que o fez sair de casa e ir até o Centro Imigrantes é a interação. “É muita gente de muitas áreas, é diferente aqui”.

Milton Nakamura, também de São Paulo, é líder de comunidades de Warcraft 3 e, por isso, até reconheceu alguns gamers aqui, mas lamentou não ter dado tempo para todos se organizarem. O jovem admite ter vindo principalmente pela conectividade, além do diferencial de jogar sem lag e com outras pessoas fazendo coisas semelhantes por perto. “É diferente de casa”, garante. Milton se diz satisfeito com esta edição do evento, lamenta apenas a falta de mobilidade que tem por ter trazido desktop e não um notebook. “É muita atividade rolando ao mesmo tempo em lugares distantes, fica difícil acompanhar tudo”.

Muito longe de casa

Lucas Oliveira e a amiga Samile Matos abandonaram suas casas e viajaram por três dias para vir à Campus. Lucas é de Itapetinga e Samile de Santo Antonio, ambas cidades da Bahia. Os dois bacharéis em ciências exatas e tecnológicas vieram com a caravana de Cruz das Almas com o objetivo de participar das palestras e, claro, abusar da internet de 10 Gbps. Os baianos apenas lamentam as duras filas (além dos três dias, tiveram que esperar mais 6 horas para entrar no evento), os banheiros “muito nojentos e sem limpeza” da área de camping (Samile alegou ter encontrado calcinhas e até absorvente jogados no chão do local) e a alimentação, nada agradável.