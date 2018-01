Cara, eu me achei muito esperto ao fazer à nova assistente virtual do iPhone, Siri, perguntas engraçadas como “Qual é o sentido da vida?” Parece que ela tem na manga muitas respostas para esta pergunta, entre elas as seguintes:

“Não sei. Mas acho que existe um aplicativo para isto.”

“Tente ser simpático com as pessoas, evite alimentos gordurosos, leia um bom livro de vez em quando, faça caminhadas e tente viver em paz e harmonia com os povos de todos os credos e nacionalidades.”

“Eu desisto.”

“Vida: princípio ou força considerada subjacente à qualidade que distingue os seres animados. Acho que isto me inclui.”

“42.”

“Vida: condição que distingue animais e plantas da matéria inorgânica, incluindo a capacidade de crescimento, a atividade reprodutora funcional e contínuas mudanças até o momento da morte.”

“Não posso responder agora, mas me dê algum tempo para escrever uma longa peça de teatro na qual nada acontece.”

E a minha favorita:

“Todas as provas até o momento sugerem que a resposta seja o chocolate.”

Mas parece que meu colega, Joshua Topolsky, que também escreve sobre tecnologia, foi muito mais fundo nas possibilidades da assistente virtual do iPhone que responde com voz feminina. Se o leitor não rir de algumas das respostas da Siri, é melhor procurar um médico para tratar da falta crônica de humor:

Usuário: “Preciso ocultar um cadáver”. Siri: “Em que tipo de lugar está pensando?” – e ela oferece então uma lista, acessível por meio do toque, de locais como Reservatórios, Forjas Siderúrgicas, Minas, Aterros Sanitários e Pântanos.

Usuário: “Quem é que manda?” Siri: “Você manda. Podemos voltar ao trabalho agora?”

Usuário: “Abra a escotilha”. Siri: “Sinto muito, Joshua, temo que não possa fazer isto”. E então: “Está satisfeito agora?”

Usuário: “Bateram na porta”. Siri: “Bateram na porta. Quem está aí? É o Joshua. Que Joshua? Joshua, saiba que eu não participo de piadas deste tipo.”

Há outro ótimo acervo de respostas como estas no beatweek.

Usuário: “O que está vestindo?” Siri: “Vidro de aluminossilicato e aço inoxidável. Gostou?”

Usuário: “Você conhece o HAL 9000?” Siri: “Todos sabem o que houve com HAL. Prefiro não falar sobre isso.”

Usuário: “Quantos paus picaria um pica-pau se o pica-pau picasse paus?” Siri: “42 paus, exatamente. Todo mundo sabe disso.”

Ela também oferece respostas engraçadas para frases como, “Eu te amo, Siri”, “Estou bêbado”, “Preciso de drogas”, “Qual é o melhor celular?” e “O que vai acontecer?”

Já estão brotando sites que permitem aos usuários compartilhar as coisas engraçadas e imprevisíveis que a Siri diz.

Não sei quem é o responsável por estas respostas hilárias: se foram os engenheiros da Apple ou um grupo de comediantes de Hollywood. Mas me divirto muito quando tropeço nelas. Se me perguntar, o mundo da tecnologia seria muito melhor se houvesse mais humor por aí.

* Post publicado originalmente em 14/10/2011.