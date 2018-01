Sistema da Microsoft prevê que Alemanha será campeã da Copa do Mundo - Link - Estadão

Cortana é também o nome do sistema de inteligência de artificial em Halo, jogo da Microsoft. FOTO: Reprodução Cortana é também o nome do sistema de inteligência de artificial em Halo, jogo da Microsoft. FOTO: Reprodução

SÃO PAULO – Enquanto a Copa do Mundo da África do Sul tinha como profeta o polvo Paul, o Mundial do Brasil tem a Cortana, assistente pessoal do Windows Phone, como maior acertadora de resultados de jogos até agora. O sistema acertou nada menos do que o resultado dos 14 jogos da fase eliminatória da Copa e acaba de fazer suas previsões para os dois jogos finais.

Pelo Twitter, o gerente de programação da Cortana, Marcus Ash, divulgou os palpites da assistente. Ainda sem muita certeza, a Cortana aposta que o Brasil vai recuperar sua força após o terrível 7×1 contra a Alemanha e vencer a Holanda, ganhando o terceiro lugar da competição.

Já na final entre Argentina e Alemanha, a assistente diz que “ainda é cedo para dizer com certeza, mas que daria vantagem para a Alemanha sobre a Argentina”.

As previsões da Cortana são baseadas no sistema de busca Bing, que foi atualizado no início da Copa do Mundo para fazer previsões. O sistema usa em dados reais das seleções que participam do campeonato e avalia o potencial de cada time com base em dados como resultados anteriores em jogos classificatórios, competições internacionais e a margem de vitória nesses jogos.

Considera também a condição climática prevista para o dia, a proximidade do país da seleção com o lugar onde serão realizados os jogos, entre outros fatores.