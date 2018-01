Sistema de tablet da RIM vai chegar a BlackBerrys - Link - Estadão

A Research in Motion afirmou que o sistema operacional do computador tablet que a empresa lançará em 2011 vai eventualmente encontrar espaço entre a linha de celulares BlackBerry da empresa.

O co-presidente-executivo da RIM, Mike Lazaridis, disse que a plataforma usada no tablet PlayBook é também voltada para futuros celulares inteligentes que serão equipados com processadores mais complexos de núcleo múltiplo.

“Quando tivermos processadores com núcleos múltiplos de processamento em toda a linha, eles vão executar a plataforma PlayBook”, disse Lazaridis, evitando comentar quando o sistema poderia ser lançado em celulares inteligentes.

A RIM vai lançar o tablet PlayBook, com tela de 7 polegadas, no primeiro trimestre de 2011, desafiando o domínio do iPad, da Apple, no segmento.

O executivo ressaltou a compatibilidade do PlayBook com a tecnologia Flash, da Adobe, em uma cutucada óbvia no iPad, que não executa programas ou sites baseados em Flash.

“Todos nós estamos usando Flash… porque não deveríamos esperar que nossos tablets executem Flash?”, disse o executivo.

A RIM não revela metas de vendas do PlayBook, mas analistas estimam que a cifra pode ser de entre 2 milhões e 4 milhões de unidades em 2011.

