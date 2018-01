Sistema do Google chega no fim do ano - Link - Estadão

O Google causou estardalhaço quando anunciou oficialmente sua intenção de lançar um sistema operacional — área tradicionalmente dominada pela Microsoft, com o Windows. O Chrome OS é baseado em Linux e no navegador de mesmo nome, e agora seu lançamento começa a ganhar forma: desenvolvedores e membros da comunidade do sistema já tem acesso a uma versão Release Candidate (RC), uma das últimas etapas na fase de testes de um novo software.

Os rumores ganham força com o aumento da discussão sobre opções de aparência, como ícones, esquema de cores e protetores de tela — normalmente as últimas coisas a serem definidas em um sistema novo. Um suposto funcionário do Google ainda deu a entender em comentários na página do projeto que a possível data de lançamento do Chrome OS é o 11 de novembro.

A empresa anunciou para o fim do ano o lançamento de uma loja de aplicativos para o Chrome que também deve ser aproveitada no sistema operacional. O Google ainda afirma que trabalha com parceiros para o lançamento de netbooks equipados com o Chrome OS até a temporada de festas de fim de ano.