Sistema integrado - Link - Estadão

SÃO PAULO – A nova atualização do sistema operacional para desktops e laptops da Apple, OS X Mountain Lion, já pode ser considerada um sucesso. Disponível apenas na loja online da Apple, o sistema bateu os três milhões de downloads em menos de uma semana.

O sistema não traz nenhuma mudança impactante. Por outro lado, a maioria dos aplicativos está cheia de novos detalhes cujo foco principal é a integração e compartilhamento de conteúdo em diferentes plataformas.

A experiência do novo sistema já começa com um convite ao usuário para se logar no serviço online da Apple, o iCloud. Nele, é possível guardar arquivos digitais que podem ser acessados em qualquer outro aparelho conectado da Apple, bem como computadores com Windows.

A novidade no Mountain Lion é que o aplicativo agora guarda lembretes, mensagens e documentos de texto. E se você trocar uma vírgula em qualquer um deles, a mudança fica registrada.

Quem já usa iPhone ou iPad vai se sentir em casa com algumas das novas funções do Mountain Lion. A Apple incorporou na sua plataforma mais tradicional uma porção de ideias dos aparelhos móveis.

A mais evidente delas é o botão de compartilhamento, que aparece em vários aplicativos, como o Notes (bloco de notas) e o Safari (browser). Dependendo do aplicativo, há diferentes opções de envio: e-mail, iMessage (serviço de mensagens de texto online), Vimeo (para vídeos), Flickr (fotos), Facebook, Twitter, etc.

Outro item que aproxima a maneira de usar o computador Apple dos tablets e smartphones da empresa é uma série de novas funções que pode ser realizada com o trackpad, o “mouse de dedo” logo abaixo do teclado. Entre elas, está o “preview” de um arquivo sem precisar abri-lo e recursos para mover objetos no desktop, para aumentar ou diminuir o zoom e para alternar entre as abas abertas no browser.

Uma novidade de destaque é uma central de notificações que aparece na lateral direita da tela. Esta central é uma lista em tempo real que exibe as atualizações de e-mail, mensagens, status de Facebook, aplicativos, entre outras funções.

O Game Center, central de jogos da Apple que já existia nos aparelhos móveis, agora também está no Mac. Com ele, é possível jogar do desktop ou laptop Apple contra os oponentes que usam iPhone ou iPad.

O novo sistema é mais atraente para quem usa mais de um dispositivo e é um compartilhador constante de conteúdo. Em todo caso, vale fazer backup de arquivos importantes antes de fazer a atualização para o novo sistema. Os mais precavidos preferem esperar mais tempo para instalar a novidade até que os inevitáveis bugs sejam corrigidos.

A atualização para o Mountain Lion custa US$ 19,99 (cerca de R$ 40). Nem todo o computador da Apple está apto a receber o novo sistema. Apenas modelos lançados de 2007 para cá são compatíveis.

Nas especificações técnicas do software disponíveis no site da Apple, há uma relação completa dos modelos de computadores que aceitam o Mountain Lion. Em termos de software, é preciso que a última versão do Snow Leopard (OS X 10.6.8) esteja instalada. Vale lembrar ainda que nem todas as novas funções são habilitadas para todos os modelos compatíveis.

