Sistema operacional do Google funciona integrado à web - Link - Estadão

Acontece agora o evento de lançamento do Chrome OS, o sistema operacional do Google. Acompanhe a cobertura ao vivo no Twitter.

O Chrome OS é um sistema operacional de código aberto que tem como objetivo ser o ponto de partida do computador para uma experiência totalmente estruturada na web.

O sistema fica armazenado no computador e serve como interface de rede. Depois de iniciado – o boot leva pouco mais que 7 segundos – todo o ambiente de trabalho do usuário, programas e arquivos, são acessados via internet.

É como se todos os aplicativos da máquina funcionassem como o Google Docs.

A proposta do Google é que o computador funcione como um televisor. O usuário liga o aparelho e tem funcionalidade instantânea.

O sistema foi liberado para a comunidade desenvolvedora, e por enquanto apenas o código fonte foi liberado. A versão destinada a usuários aparecerá apenas em 2010.