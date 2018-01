Sistema Wi-Fi conecta celular a caixas de som - Link - Estadão

SÃO PAULO – Criado por dois ex-funcionários do Google, o Beep é um sistema de som que pode ser uma boa para quem já aposentou os CDs e só ouve música no celular ou na nuvem.

A ideia é bastante simples: trata-se de um aparelho com apenas um botão, que gira para o controle do volume e, ao ser apertado, começa ou pausa a música. Esse aparelho se comunica via Wi-Fi com um aplicativo compatível em qualquer dispositivo com iOS ou Android, e pode ser conectado às caixas acústicas espalhadas pela casa por meio de três tipos de saída de som (óptica, RCA e Jack). A alimentação é via cabo USB.

Por enquanto, o app do Beep é capaz apenas de tocar músicas que estejam no acervo do seu dispositivo móvel ou no Pandora – um serviço de rádio online bastante popular nos Estados Unidos. Ainda não há previsão de integração com outros serviços populares, como Deezer, Rdio ou Spotify. Conexão com músicas armazenadas em um HD externo ou no disco rígido de um PC também ainda não foram desenvolvidas.

A previsão é de que o Beep chegue ao mercado no último trimestre de 2014, por US$ 149 – uma promoção até o fim de fevereiro vende o aparelho por US$ 99 em seu site oficial. O sistema de som, entretanto, ainda não pode ser despachado para fora dos EUA.