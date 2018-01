Site arquiva 350 mil noticiários de TV - Link - Estadão

O acervo conta com mais de mil programas de 20 canais noticiosos dos Estados Unidos

SÃO PAULO – O Internet Archive inaugurou nesta terça-feira, 18, uma seção reunindo a íntegra de noticiários norte-americanos produzidos desde 2009. Os arquivos vêm de 20 canais – entre eles CNN, Fox News e Comedy Central. A lista tem cerca de mil programas, totalizando um acervo com mais de 350 mil edições de noticiários.

Para encontrar um vídeo, a pesquisa pode ser feita a partir de uma palavra-chave , com a opção de selecionar o período de exibição, canal ou o programa. O conteúdo é encontrado utilizando o texto do closed-caption (recurso de legendas ocultas) da transmissão. Os resultados trazem vídeos com trechos curtos do noticiário, permitindo que depois o programa seja visto na íntegra.

Mesmo com um extenso conteúdo vindo de terceiros, o site não enfrenta problema com direitos autorais. Uma lei norte- americana permite a cópia de material jornalístico.

Para o futuro, o objetivo é ampliar esse catálogo. O problema é descobrir um jeito prático de conseguir organizar tudo isso para pesquisa – o closed caption começou a ser usado somente em 2002.

Fundado em 1996, o Archive reúne livros, aúdio, música e também sites antigos. “Queremos ter todos os livros, música e vídeos que já foram produzidos pelos humanos”, disse Brewster Kahle, fundador do site ao New York Times

