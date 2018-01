Site de banco suíço é atacado por hackers - Link - Estadão

Hackers simpatizantes do fundador do WikiLeaks, Julian Assange, bloquearam nesta terça, 7, a página da internet do banco suíço PostFinance depois que a entidade anunciou na segunda-feira o fechamento da conta de Assange.

O porta-voz do PostFinance afirmou à agência de notícias suíça ATS que o site do banco se encontrava fora do ar desde às 22h30 (horário local) de segunda-feira, em um “ataque” relacionado ao fechamento da conta de Assange.

O PostFinance, braço financeiro dos Correios da Suíça, decidiu pelo fechamento da conta do fundador do WikiLeaks, que foi aberta para receber doações de simpatizantes de seu site, depois de saber que o PayPal, pelo qual o WikiLeaks recebia os pagamentos, também havia optado pelo fechamento da conta de Assange.

A entidade suíça informou que tenta recuperar o funcionamento do site o quanto antes, depois que o bloqueio gerou numerosas queixas dos seus clientes.

O Partido Pirata do país disse que não tem vinculação com o ataque ao banco. O partido cedeu ao WikiLeaks um IP na Suíça para manter o site, e seu presidente, Daniel Simonet, anunciou apoio a Assange em seu blog.

