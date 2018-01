Site de crowdfunding Kickstarter é hackeado - Link - Estadão

SÃO PAULO – Conhecido por ser utilizado por milhões de pessoas no mundo todo para conseguir financiamento para seus projetos e negócios criativos, o Kickstarter anunciou no último sábado que teve uma falha de segurança, sendo invadido por hackers que tiveram acesso aos dados cadastrais de alguns de seus usuários.

“Nenhum dado de cartões de crédito ou similar foi acessado pelos hackers. Há evidência de atividades não-autorizadas em apenas duas contas de usuários do Kickstarter”, disse o CEO da empresa, Yancey Strickler, em um post no blog oficial, adicionando ainda que a empresa não guarda dados sobre cartões de crédito dos usuários.

De acordo com a empresa, os dados acessados pelos hackers incluíam nomes, endereços residenciais e de email, telefones e senhas encriptadas. O Kickstarter recomendou ainda a seus usuários que substituíssem suas senhas, para evitar mais problemas, além de sugerir que, caso eles utilizem as senhas em outras contas, também as modifiquem.

Fundado em 2009, o site já ajudou a financiar mais de 100 mil projetos.

/ REUTERS, COM REDAÇÃO LINK