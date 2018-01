Site de torrents isoHunt é reaberto - Link - Estadão

Após receber multa e ser encerrado nos EUA, novo isoHunt reinicia atividades hospedado em Tonga

SÃO PAULO – Depois de perder uma batalha legal com a indústria do cinema de Hollywood e ser encerrado na última semana, um dos mais populares sites de buscas de arquivos .torrent, usados para o download de vídeos e músicas, o isoHunt, vai voltar ao ar.

Hospedado no domínio “isohunt.to”, o site agora encontra-se em servidores de Tonga, país localizado no Oceano Pacifico, e, segundo comunicado postado no site, não tem relação com o endereço nem os donos do serviço anterior.

“É o mesmo isoHunt por fora, mas dentro as coisas estão diferentes. Não temos nada em comum com a isoHunt Inc., que fez o site original. Nós o copiamos orgulhosamente e estamos felizes em dividi-lo com vocês. Afinal, não é para isso que estamos aqui?”, diz o comunicado.

Em entrevista ao site Torrent Freak, a equipe por trás do novo isoHunt disse que 75% dos arquivos hospedados no antigo site já está disponível no novo endereço.

O isoHunt original havia sido lançado em 2003, e seu fundador, Gary Fung, foi recentemente condenado a pagar US$ 110 milhões à MPAA (Motion Picture Association of America). Fung obviamente não tem o dinheiro, e a multa foi imposta pela Justiça mais como um exemplo para que outros desenvolvedores não se arrisquem a criar iniciativas semelhantes.

