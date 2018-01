Site distribui convites para a nova rede social Ello - Link - Estadão

Rede social tem layout mais clean e lembra redes como Twitter e Tumblr. FOTO: Reprodução Rede social tem layout mais clean e lembra redes como Twitter e Tumblr. FOTO: Reprodução

SÃO PAULO – Nos últimos dias, na internet só se fala do Ello, a rede social que chegou com uma proposta “anti-Facebook” garantindo que não terá anúncios para os usuários.

Muito do burburinho foi gerado pela necessidade de ter um convite para poder acessar a rede. Conforme noticiamos aqui no Link, tinha gente até vendendo convite no eBay por US$100.

Mas já começaram a aparecer fontes alternativas de convites para a rede social. A principal delas é o site Ello Codes, que burla o sistema do site e distribui convites para a rede social para quem pedir. O site utiliza bots que se registraram na rede para obter esses convite e os dispara quando solicitados.

Para obter um convite siga esses passos:

1. Pressione o botão “I want a key”

2. Em seguida, aperte registration

3. O usuário será redirecionado para o site da Ello, onde vai inserir seu e-mail, nome de usuário e senha.

4. Aperte Create Account e acesse o site.

Além do Ello Codes, há um grupo no Reddit que também está compartilhando convites para a rede social. Uma pesquisa com a hashtag #Ello nas principais redes sociais também ajuda a achar pessoas que estão dispostas a distribuir convites para quem quiser testar. Cada usuário do Ello pode convidar cinco pessoas para entrarem na rede social.

Desculpas.

Um dos principais motivos para o sucesso do Ello teria sido a insatisfação da comunidade LGBT com o Facebook, que anunciou a obrigatoriedade de uso de nomes verdadeiros na rede social, excluindo os que adotam nomes artísticos, como as drag queens.

O Facebook demonstrou preocupação com o movimento e nesta quarta-feira, 1, pediu desculpas oficialmente à comunidade LGBT.