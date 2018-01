Site divulga CPF de brasileiros sem autorização - Link - Estadão

FOTO: REPRODUÇÃO FOTO: REPRODUÇÃO

SÃO PAULO – O site NomesBrasil está causando polêmica. E o motivo não é pequeno: basta inserir o nome de qualquer pessoa em um campo de busca e, em instantes, o Cadastro de Pessoa Física (CPF) dela fica disponível para consulta, ficando passível de fraudes e de uso por terceiros.

Apesar de alguns nomes estarem indisponíveis ou com o CPF errado, o site já está sendo motivo de preocupação e alvo de investigação por parte do Ministério Público Federal. Uma petição, que conta com mais de 120 mil assinaturas, foi organizada e já circula pela internet com intuito de tirar a página do ar.

A orientação no momento é para que os usuários que se sentirem com os direitos violados devem encaminhar uma denúncia para o Ministério Público Federal ou para a Polícia Federal.

Em entrevista ao jornal O Globo, a procuradora Regional dos Direitos do Cidadão do Ministério Público Federal do Rio de Janeiro (MPF/RJ), Ana Padila, afirmou que o site está cometendo uma ilegalidade e já abriu um procedimento preparatório no Ministério Público Federal.