Site do governo de São Paulo fica fora do ar - Link - Estadão

SÃO PAULO – O site do governo paulista ficou fora do ar no começo da manhã desta quarta-feira, 25, dia do aniversário da cidade de São Paulo. Segundo informações da assessoria, técnicos resolveram o problema e o site voltou a funcionar por volta das 9h. O site, no entanto, se manteve instável durante a manhã e se manteve online a partir do meio-dia. Ainda não há informação sobre o que teria provocado a falha.

Durante a madrugada, uma conta brasileira vinculada ao grupo hacker Anonymous no Twitter (@AnonIRC) afirmou ter invadido o “site da Anatel, da Prefeitura de São Paulo e outros”. Em uma mensagem seguinte, o grupo disse o mesmo, em inglês, e acrescentou a hashtag #OpPinheirinho, em referência à comunidade de Pinheirinho, que está sendo retirada de um terreno ocupado em São José dos Campos desde 2004.

As páginas da Anatel e da prefeitura, no entanto, funcionavam normalmente às 9h30 desta quarta-feira. Também está no ar o site do Tribunal de Justiça de São Paulo, que teria sofrido novo ataque (depois do de segunda) na noite de terça-feira, de acordo com o @AnonIRC. “Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo down em retaliação a violência policial em #Pinheirinho”, diz um tweet publicado por volta das 23h de ontem. Como hoje é feriado na cidade, o órgão não foi encontrado para comentar o caso.

Ainda não há informações oficiais sobre a falha de acesso ao site do governo ter sido provocada por invasão do grupo Anonymous. Eles teriam sido os autores de um ataque ao site da Caixa Econômica e ao site do vice-presidente Michel Temer. Mas a assessoria da Caixa explica que nenhum ataque foi detectado, embora algum usuário do Facebook tenha publicado na rede social mensagem em alusão a planos de atacar a página.

Além desses, portais do governo do Distrito Federal e da cantora Paula Fernandes também foram atacados pelo grupo Anonymous no último domingo, 22.

Brasil.gov.br O Portal Brasil, site do governo federal, está offline durante a manhã desta quarta-feira, 25. Uma conta no Twitter que noticia ações do grupo Anonymous disse na manhã desta terça-feira, 24, que a página teria sido tirada do ar por um perfil intitulado Havittaja. Pela conta no perfil, o suposto autor noticiou o fim do ataque que durou, segundo ele, três horas e trinta minutos.

/ AGÊNCIA ESTADO