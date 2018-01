Site do partido de Mubarak é invadido - Link - Estadão

Hackers invadiram o site do partido do ex-presidente do Egito Hosni Mubarak na tarde desta sexta-feira, 11, depois de o governante, no poder há 30 anos, renunciar ao cargo.

O site do Partido Nacional Democrático continuava no ar, mas os hackers trocaram o conteúdo e publicaram uma mensagem em árabe, saudando a renúncia de Hosni Mubarak:

De acordo com o site da revista Atlantic, que noticiou o caso, a mensagem significaria algo assim:

“Salve o Egito. Que os inimigos fiquem longe do nosso e amado Egito.”