Site do Senado dos EUA é atacado novamente - Link - Estadão

WASHINGTON – Hackers invadiram o site público do Senado dos Estados Unidos pela segunda vez em uma semana, mas foram impedidos de coletar dados confidenciais, afirmou uma porta-voz de segurança nesta quarta-feira, 15.

O site do Senado norte-americano foi hackeado no último fim de semana, uma falha de segurança constrangedora para a importante instituição do país, motivando uma inspeção de todos os seus websites.

O ataque de hoje foi similar ao anterior, no qual hackers entraram no site público e baixaram informações, afirmou Martina Bradford, autoridade de segurança do Senado. ”Eles não estão obtendo nada, mas os ataques continuam”, disse. “Conseguimos ficar à frente dos hackers e mantê-los fora da rede principal do Senado”.

A organização de hackers libertários Lulz Security invadiu uma seção pública do site do Senado no fim de semana e anunciou o feito pelo Twitter segunda-feira, 13. A palavra “Lulz” deriva da expressão “laugh out loud”, ou “rindo alto”.

Uma série de invasões constrangedoras tem ocorrido nas últimas semanas. O Fundo Monetário Internacional (FMI) foi atingido, assim como Lockheed Martin, Citigroup, Google e Michaels Stores . O Lulz também assumiu a responsabilidade sobre ataques aos sites da Sony e das emissora PBS e Fox.com.

