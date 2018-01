Site escolhe músicas de acordo com seu estado de espírito - Link - Estadão

Site escolhe músicas de acordo com seu estado de espírito

O Stereomood compila links para arquivos MP3 postados em blogs e sites, permitindo que o usuário se cadastre para criar playlists com as músicas encontradas. A grande sacada, no entanto, é organizar as músicas através de “moods” (relax, melancólico, sonolento, etc.) ou atividades – como “se arrumando”, “jantar com amigos”, ou até “dirigindo pela rodovia 66″.

14/12/2009 | 17h43