Site faz análise do perfil no Twitter - Link - Estadão

Antes de se auto-analisar, vá ao Tweeps.info. O site faz uma análise da sua média de tweets diários, das palavras mais twittadas e do nível de interação com outras pessoas na ferramenta.

Além de análises específicas, o site também analisa o que está sendo dito em tempo real no Twitter. Hoje, segundo o serviço, as palavras mais populares na ferramenta são “Twitter”, “free”, “love”, “blog” e “followers”.

Há também listas dos usuários mais viciados (os campeões fazem, em média, 200 tweets diários, com intervalo de três minutos entre as mensagens), os mais sociáveis, os que mais dividem links e os que mais usam hashtags. E sabe quem está no topo dessa última lista? O perfil @redeglobo.