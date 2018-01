Site faz homenagem a Super Mario no estilo de Louis Armstrong - Link - Estadão

O site Pwn or Die fez uma homenagem incrível a Louis Armstrong e Super Mario. Eles gravaram um cover da música e incorporaram letras falando do jogo.

O mashup ficou para lá de bacana.

[kml_flashembed movie="http://player.ordienetworks.com/flash/fodplayer.swf?" width="448" height="376" wmode="transparent" /]

Qualquer um que jogou a pérola Super MArio World, estrela do lançamento ocidental do Super Nintendo, em 1988, vai sentir pelo menos um calorzinho dentro do peito ao ver as imagens nostálgicas…

“And I think to myself, Super Mario World…”