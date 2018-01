Site mostra qual música era famosa no dia em que você foi concebido - Link - Estadão

SÃO PAULO – Quer descobrir que música era sucesso nas rádios no dia em que você foi feito pelos seus pais? Essa é a proposta do site PorkTrack, um sistema que descobre qual era a música mais popular nas rádios dos Estados Unidos no dia em que uma pessoa foi concebida.

O site usa como banco de dados a lista Hot 100 da Billboard e faz uma conta considerando 40 semanas antes da data de nascimento indicada pela pessoa no site. O criador da ferramenta promete para breve um aplicativo com o mesmo objetivo.

Segundo o PorkTrack, o criador do Facebook, Mark Zuckerberg, nascido em 14 de maio de 1984, foi concebido ao som e “Every Breath You Take”, do The Police.

O CEO da Apple, Tim Cook, nascido em 1 de novembro de 1960, foi concebido quando “Running Bear”, de Johnny Preston, era um sucesso.

Evan Spiegel, do Snapchat, nascido em 4 de junho de 1990, foi concebido ao som de “Right Here Waiting”, de Richard Marx.