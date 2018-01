Site para organizar eventos e convidar os amigos - Link - Estadão

É o usuário quem monta o convite, com seu texto e imagem. Você pode escolher entre as oferecidas pelo site ou outras, de sua própria preferência. As cores, fontes e os detalhes poderão ser customizados de acordo com a personalidade do anfitrião ou com as características do evento. É tudo muito simples, basta criar um login para começar a usufruir dos recursos oferecidos pelo site, tudo gratuito.