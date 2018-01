Site publica documentos ligados ao Titanic - Link - Estadão

Mais de 200 mil documentos foram divulgados por causa do centenário do naufrágio

LONDRES – Mais de 200 mil documentos relacionados com o Titanic foram publicados em site britânico por causa do centenário do naufrágio do navio que aconteceu em abril de 1912.

Com dados sobre os sobreviventes da tragédia e informações sobre os 1,5 mil mortos, os documentos reunidos pelo site Ancestry, podem ser vistos pela internet de forma gratuita até 31 de maio.

Entre estes está a lista oficial de passageiros do transatlântico, com nomes, idades e ocupações das pessoas que estavam a bordo. Além disso, o último testamento do capitão do Titanic, Edward J. Smith, e dos ricos empresários americanos Benjamin Guggenheim e John Jacob Astor, que perderam a vida no acidente, poderão ser contemplados online.

O portal publicou imagens das lápides de 121 vítimas, assim como a lista de passageiros do Carpathia, o navio que resgatou mais de 700 pessoas que viajavam no Titanic.

A gerente de conteúdos do site Ancestry, Miriam Silverman, destacou à agência local “Press Association” que muitas famílias escutaram rumores que tinham parentes no Titanic e não conseguiram confirmar as informações. Dessa forma, o acesso gratuito a estes documentos permitirá “a milhares de pessoas descobrirem a história de seus familiares”.

